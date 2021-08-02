Marmaris Belediye Başkanı: Hisarönü mahallesi kül oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangının yaklaşması nedeniyle akşam saatlerinde tahliye kararı verilen Hisarönü mahallesinin alevlere teslim olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Oktay, "Hisarönü mahallemiz alevlere teslim oldu. Günlerdir söndürme uçağı gerek diyen çığlıklarımız duyulmayınca bir mahallemiz daha kül oldu. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.