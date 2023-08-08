Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı.
Öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı.
Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle, kişi rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. (AA)