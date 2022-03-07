Marmaray'da gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı

Marmaray'da seyahat eden bir şahıs, karşısında oturan gençlere "neden sevişiyorsunuz" diyerek saldırdı.

Sözcü'nün haberine göre, olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’da seyahat eden bir şahıs, karşısında oturan genç çifte, "terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" dedi. Gencin tepki göstermesi üzerine olay kavgaya dönüştü.

Marmaray’da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan ise yolculuğuna devam etti.