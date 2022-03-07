Beykoz'da özel halk otobüsü kontrolden çıktı: 6 yaralı

Beykoz’da gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beykoz’da Çubuklu Caddesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalan otobüs bir süre sonra kontrolden çıktı. Durdurulamayan otobüs yolda bulunan başka bir özel halk otobüsü ile 3 otomobile çarptı. Otobüsün sürüklediği otomobil, 2 katlı müstakil bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Evin bodrum katına giren otomobilin içerisinde bulunan sürücü ile kazaya sebep olan otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. (İHA)