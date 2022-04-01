Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray seferlerine ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.
Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı.
Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray seferlerine ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.