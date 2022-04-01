DİSK Genel Başkanı'ndan 1 Mayıs açıklaması: 1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır

soL TV'de Gündem Programı’nda Gökhan Kazbek’in konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu.

Programda temel yaşam hakkı olan elektrik, su, doğalgaz ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçilerin durumu, hemen her ürüne gelen fahiş zamların ardından 3 ayda açlık sınırının altında kalan asgari ücret için oyları düşen iktidarın "Haziran’da artacak" yalanı, 20 yıllık AKP iktidarında enflasyon, işsizlik altında ezilen çalışanların olası gelecek iktidardan beklentileri, 1 Mayıs’ta DİSK'in programı masaya yatırılıdı.

Kazbek'in 1 Mayıs sorusuna yanıt veren Çerkezoğlu, "1 Mayıslar her dönem önemlidir, bu yıl pandeminin yıkıcı etkileri, ekonomik krizin yarattığı tablo düşünüldüğünde çok daha önemli" derken, "1 Mayıs'a ilişkin Başkanlar Kurulu'nda kapsamlı bir tartışma yürüttük. 1 Mayıs'ı tüm Türkiye'de en geniş, en kitlesel, en coşkulu, bu sürecin taleplerini ve ihtiyaçlarını ifade eden, kuşkusuz tarihsel anlamı üzerinden örgütlenme kararı aldık" ifadesini kullandı.

"İstanbul için 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır, bu tartışma bizim için 1976'da bitmiştir" diyen Çerkezoğlu, "Kemal Türkler'in DİSK'in öncülüğünde kutlanan 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır diyerek oradaki tüm işçilerle birlikte söylediği cümleyle bizim için alan bellidir. Taksim yasaklı tabii. Bu yıl kitlesel bir şekilde Taksim başta olmak üzere tüm Türkiye'de 1 Mayıs'ları kutlayacağız. Taksim'deki yasağın kalkması için de tabii ki mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taksim için izin çıkmaması durumunda bunu kendi içlerinde, hep birlikte değerlendireceklerini belirten Çerkezoğlu "Kitlesel 1 Mayıslar önemli ama Taksim'de önemli. Bunun kararını hep beraber vereceğiz" dedi.

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