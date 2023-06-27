Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Karadeniz Bölgesi, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.