Marmara ve Boğaziçi yakaları aştı: Rantta ve tasfiyede iki kayyum anlaştı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Mehmet Naci İnci bugün üniversite öğrencilerine gönderdiği mailde, Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bugün 19.24'te gönderilen maile göre, 112 bin m² yüzölçümlü taşınmaz alan, 2022 Bahar Dönemi'nin sonunda boşaltılarak, Boğaziçi Üniversitesi tarafından kullanılmaya başlanacak. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitime devam edecek.

Erdoğan'a teşekkür etti

Mailin sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü İnci, Boğaziçi Üniversitesi kampüs alanının gelişmesi ve büyümesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak teşekkür etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi rektörü olduğu 2020 yılında, 2023 yılına kadar kademeli olarak üniversiteyi Maltepe'de inşaatı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne taşımayı hedeflediklerini söylemişti. Taşınma gündemine çok sayıda Marmara Üniversitesi öğrencisi "Marmara Külliyeye Boyun Eğmez" diyerek tepki göstermişti.

Fakültelerin akıbeti belli değil

RTE Külliyesi olarak adlandırılan, Maltepe'deki 5 bin dönümlük arazide Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve İktisadi ve Siyasi Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin kullanacağı, tamamlanmış bir binanın olmadığı biliniyor.

Anadolu Hisarı’ndaki öğrencilerin Göztepe Kampüsü’ne mi yoksa Maltepe’ye mi taşınacağı ise Marmara Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı. Fakültelerinin akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmayan öğrenciler, taşınacakları yeri bilmediklerinden dolayı artan kira ve yurt fiyatlarıyla karşı karşıya kalacakları için endişeli.

Kütüphanedeki kitapların dışarıya yığıldı

Öte yandan kütüphanedeki kitapların dışarıya yığıldığı, bu şekilde kütüphanenin jimnastik salonu haline getirildiği kaydedildi. Herhangi bir kantinin olmayışı sebebiyle de öğrenciler beslenme ihtiyaçlarını otomatlarda gidermeye zorlandırıldıkları için tepkili. Var olan ısınma ve ulaşım sorunları da öğrencileri mağdur etmişti. Pandemi nedeniyle Anadolu Hisarı Kampüsü iki sene boyunca kapalı olmasına karşın, yıllardır gerçekleşmeyen tadilat çalışmaları geçen dönemin açılışına bırakılmış, öğrenciler yemekhane ve derslikleri kullanamamıştı.

RTE Külliyesi’nde ise durum Anadolu Hisarı’ndan çok daha kötü durumda. Ulaşımın ortalama 2-3 vesayetle gerçekleşmesi, kampüs çevresinde hiçbir sosyal alanın olmaması, yurtların yetersiz oluşu ve kampüs alanının inşaat halinde olması nedeniyle oluşan hijyen ve ses sorunları öğrenciler için büyük zorluklara neden olmaya devam ediyor.

'Oradan oraya taşınmayacağız!'

Resmi Gazete’de 7 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Boğaziçi Üniversitesi’nde İletişim ve Hukuk Fakülteleri’nin kurulması kararlaştırılmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin fiziki imkanlarının iki yeni fakülteye yetmeyeceği aşikarken alınan bu karar, üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Anadolu Hisarı Kampüsü’ne taşınacak Boğaziçi Üniversitesi fakültelerinin, Hukuk ve İletişim Fakültesi'ne yer açmak için gerçekleştiği düşünülüyor. Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi Üniversitesi’nin diğer kampüslerinden çok uzakta olmasının farklı fakültelerdeki öğrenciler arasındaki etkileşimi azaltacak olması, akıllara Boğaziçili Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör atanmasına karşı mücadelesini getiriyor.

Marmara Üniversitesi öğrencileri sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Kayyumların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, inşa edilen külliyeler ile oradan oraya taşınmayacağız. Kayyumlar, külliyeler gidecek; biz kazanacağız!" diyerek alınan bu karara tepki gösterdi.