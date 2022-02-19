Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ortak açıklama

Dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Mehmet Naci İnci, üniversite öğrencilerine gönderdiği e-mail ile Marmara Üniversitesi'ne ait Anadolu Hisarı Kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edildiğini duyurmuştu.
Anadolu Hisarı kampüsünde eğitim görmekte olan Marmara Üniversitesi öğrencilerinin önümüzdeki eğitim öğretim yılında nerede eğitimlerine devam edecekleri açıklanmazken, iki üniversitenin öğrencileri de barınma ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktan endişeli.
Üniversiteleri hakkında kayyumların değil kendilerinin söz sahibi olmaları gerektiğini savunan ve duruma tepki gösteren öğrenciler konuyla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Marmara Üniversitesi'nden; Toplumsal Araştırmalar Bilim ve Sanat Topluluğu, Marmara Kadın Dayanışma Komitesi, Marmara Üniversitesi'nin Sesi, Marmarenk ve Boğaziçi Üniversitesinden; Köy-Koop, Sosyalist Fikir Kulübü imzacı olarak yer aldı.
'Kayyumlar, külliyeler gidecek, biz kazanacağız!'
Yapılan açıklama şöyle: