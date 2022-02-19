Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ortak açıklama

Dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Mehmet Naci İnci, üniversite öğrencilerine gönderdiği e-mail ile Marmara Üniversitesi'ne ait Anadolu Hisarı Kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edildiğini duyurmuştu.

Anadolu Hisarı kampüsünde eğitim görmekte olan Marmara Üniversitesi öğrencilerinin önümüzdeki eğitim öğretim yılında nerede eğitimlerine devam edecekleri açıklanmazken, iki üniversitenin öğrencileri de barınma ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktan endişeli.

Üniversiteleri hakkında kayyumların değil kendilerinin söz sahibi olmaları gerektiğini savunan ve duruma tepki gösteren öğrenciler konuyla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Marmara Üniversitesi'nden; Toplumsal Araştırmalar Bilim ve Sanat Topluluğu, Marmara Kadın Dayanışma Komitesi, Marmara Üniversitesi'nin Sesi, Marmarenk ve Boğaziçi Üniversitesinden; Köy-Koop, Sosyalist Fikir Kulübü imzacı olarak yer aldı.

'Kayyumlar, külliyeler gidecek, biz kazanacağız!'

Yapılan açıklama şöyle:

"Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü kayyum rektörlerin kararları ile Boğaziçi Üniversitesi’ne ek olarak tahsis ediliyor. Anadoluhisarı yerleşkesinde okuyan Marmara Üniversitesi öğrencilerine duruma ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, Boğaziçi ve Marmara üniversitesi öğrencilerini önümüzdeki eğitim döneminde yeniden barınma ve ulaşım problemleri bekliyor.

Üniversiteler bilimin ve aydınlanmanın yuvasıdır. Üniversiteleri, yalnız idari boyutta değil fiziksel olarak da hiçe sayan bu kararın atanan kayyuma ve onun yaptırımlarına karşı direnen öğrencilerle simgeleşmiş Güney Kampüsü’nü dağıtmak için olabileceğini, üniversiteyi kazanmak için omuz omuza mücadele ettiğimiz Boğaziçi direnişinden biliyoruz. Üniversitesiler; öğrenciler, akademisyenler, çalışan emekçiler, öğrenci kulüpleri ve üniversitenin tüm bileşenlerinindir.

Kampüslerinin akıbetine ilişkin söz hakkı da bu öznelerindir. Üniversiteleri AKP rejiminin arka bahçesi olarak dizayn etmeye çalışan kayyumcu zihniyeti tanımıyoruz!

Kayyumların iki dudağı arasından çıkan sözlerle, kimseye haber vermeden imzalanan anlaşmalarla, inşa edilen külliyeler ile oradan oraya taşınmayacağız.

Kayyumlar, külliyeler gidecek; biz kazanacağız!"