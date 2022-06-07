Marmara Üniversitesi'nin bütçesi öğrencilerini mezun etmeye yetmedi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından öğrencilere atılan e-mailde, ekonomik koşulların yetersizliği gerekçe gösterilerek, mezuniyet töreni için gerekli olan kep ve cübbe masraflarını öğrencilerin karşılayacağı söylendi.

Geçtiğimiz senelerde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, yapılacak mezuniyet töreninde kullanacakları cübbe, kep gibi ihtiyaçlarının bedelini depozito olarak bölümlerine verip törene katılım sağlayabiliyorlardı. Tören sonrası geri alınan cübbe ve keplere karşılık depozito miktarı iade ediliyordu. Bu sene ise ekonomik koşullar sebep gösterilerek "Tören öncesinde depozito ile cübbe dağıtımı yapılamayacaktır" açıklaması yapıldı.

Mezuniyet töreni için gereken kep ve cübbe masraflarını karşılayamayacak durumda olan öğrenciler, üniversitenin bu kararına tepki gösterdiler. Mağduriyet yaşamak istemeyen öğrenciler, şikayetlerini açık bir çağrıyla dile getirdiler. GSF öğrencileri, üniversitenin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi için ortak bir şekilde taleplerini ilettiler.

Bahsi geçen "ekonomik koşullar", öğrencilerin kira bedelini karşılayabilecekleri ev bulamamalarına, hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorlanmalarına, eğitimleri için gerekli materyallere ulaşamamalarına sebep oluyorken, yıllık bütçesi 1 milyar 15 milyon 842 bin TL olarak açıklanan Marmara Üniversitesinde, üniversite yönetimi daha önce de bütçe yetersizliğini sebep göstererek tuvaletlere kağıt havlu konulmayacağını açıklamıştı.