Boğaziçi Üniversitesi hazırlık öğrencilerinin tamamından yaz okulu ücreti alacak

Ticarethaneye dönüşen üniversitelerde, öğrencilere müşteri olarak bakıldığı gösteren bir uygulama Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) kayyum rektörlüğü öğrencilere gönderdiği mailde, İngilizce Hazırlık Okulu'nda, Program 1 (P1) seviyesinde eğitim gören öğrencilerden de yaz okulu ücreti alınacağını duyurdu.

'Zorunluluklardan dolayı' ücret alınacağı iddia edildi

Öğrencilere gönderilen mailde, son sekiz yıldır yaz okulu eğitimi için P1 öğrencilerinden ücret alınmadığı, "zorunluklardan dolayı" bu sene P1 öğrencilerinden P2 ve P3 öğrencileri gibi ders ücreti alınacağı açıklandı.

Geçmiş senelerde, yabancı öğrencilerden alınan ders ücretleri sayesinde, P1 öğrencilerinden ücret alınmadığı belirtilirken, 150-200 civarında olan yabancı öğrenci sayısının, onda birine düşmesi dolayısıyla bu değişikliğin yapıldığı belirtildi. Üniversite, Mayıs ayındaki ön kayıt döneminde sadece 17 yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilere gönderdiği mail

'Ücretsiz ders vermek sürdürülebilir değil'

Üniversite, mevzuat gereği, yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, sadece öğrencilerden alınan ücretlerden, toplam miktarın yüzde 70'ini aşmamak koşuluyla ödeme yapıldığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi, P1 öğrencilerine yaz okulunda ücretsiz ders vermenin "sürdürülebilir olmadığını" iddia etti.

Öğrenciler 1600 TL ödemek zorunda

Yapılan açıklamada, P2 ve P3 öğrencilerinin kayıt ücreti olarak ödedikleri 350 TL'nin P1 öğrencilerinden alınmayacağı "müjdesi" verilirken, ders materyallerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun (YADYOK) internet sitesine göre, yaz okulu ücreti 1600 TL olarak belirlenmiş durumda. P1 öğrencileri kayıt ücretinden muaf tutulurken, P2 ve P3 öğrencileri ayriyeten 350 TL kayıt ücreti ödemek zorunda.