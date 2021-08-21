Marmara Üniversitesi'ne rektör ataması

Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na seçilmesinin ardından boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, "Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atanmıştır" denildi.

Mustafa Kurt kimdir?

Lisans eğitimini 1981-1985 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisansını yine Marmara Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi'nde 1985-1987 yılları arasında yaptı.Doktora eğitimini de Marmara Üniversitesi'nde 1987-1993 yılları arasında tamamladı.

Kurt, 2018'den bu yana Marmara Üniversitesi'nde Rektör yardımcısı ve 2019'dan beri de İletişim Fakültesi Dekan Vekili olarak görev alıyordu.