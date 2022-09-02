Marmara Üniversitesi'ne 16 milyon TL'lik kapı

Marmara Üniversitesi, 2 milyar TL’ye inşa edilen Maltepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Yerleşkesi’ne giriş kapısı ve çevre duvarı yaptırılması için ihale düzenlendi. İhale kapsamında 500 metre betonarme çevre duvarı, bin metre ferforje korkuluk, 50 metrekare de giriş kapısı yapılacağı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 10 Mayıs’ta düzenlenen ihalede geçerli teklif sayısı iki oldu. Teklifleri değerlendiren idare, 30 Haziran’da nihai kararını verdi. Marmara Üniversitesi ile Kayacan İnşaat isimli şirket 30 Haziran’da 16 milyon 890 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Giriş kapısı ve duvar inşaatlarının altı ayda tamamlanması planlandı.