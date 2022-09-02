Kamu ihalelerindeki ihalesiz alım yüzde 283 oranında arttı

Bu yılın ilk yarısına yönelik Kamu Alımları İstatistikleri verilerine göre; 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 624 milyon TL olan doğrudan temin ile yapılan alımların tutarı, 2022’nin aynı döneminde 13 milyar 881 milyon TL’ye yükseldi. Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda yaşanan artış, 2022 yılının ilk yarısında 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 283 oldu.

Pazarlık yönteminin tutarında yüzde 91 artış

Kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını önlediği ve iktidarın rant aktarma aracına dönüştüğü için eleştirilen pazarlık yönteminin de kamu ihalelerindeki ağırlığı arttı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2022 yılının ilk yarısında 9 bin 54 adet kamu alımı pazarlık usulü ihaleler ile gerçekleştirildi. Pazarlık ile yapılan kamu alımlarının tutarı 48 milyar 268 milyon TL oldu. 2021’in ilk yarısında tüm kamu alımları içinde yüzde 23 olan pazarlık yönteminin ağırlığı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 27’ye yükseldi. Tutarda yaşanan artış ise kayıtlara, yüzde 91 olarak geçti.

13 milyar TL değerinde doğrudan temin

Kamu alımları istatistiklerine göre, 2022 yılının ilk altı ayında 45 bin 645 ihale yapıldı. Bu ihalelerden 13 bin 662’si, ihale tarihinden sonra iptal edildi. 2022’nin ilk yarısında sonuç bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı yapılan ihale sayısının 40 bin 553 olduğu bildirildi. Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen kamu alımlarının tutarının 216 milyar 436 milyon 140 bin TL olduğu bildirildi. Toplam 216,4 milyar TL’lik kamu alımının 34 milyar 381 milyon TL’sini istisna kapsamında, 13 milyar 881 milyon TL’sini ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlar oluşturdu.

Ağırlamaya 5,6 milyar TL

Bu dönemde yüzde 283 oranında artan doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen kamu alımlarının kanun maddesine göre dağılımı da dikkati çekti. Doğrudan temin ile yapılan alımların yüzde 60’ının, 4734 Sayılı Kanun’un 22/d maddesi (parasal limitler) kapsamında yapılan alımlardan oluştuğu kaydedildi. Kamu, 2022’nin ilk yarısında doğrudan temin yoluyla toplam 5 milyar 653 milyon TL’lik, “Temsil ağırlama” faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve yeme içme harcamasına imza attı.

Belediyeler liste başında

Bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen kamu alım ihalelerinin idarelere göre dağılımı da ise belediyeler, 66 milyar 960 milyon TL ile liste başı olurken diğer bazı idareler ve alım tutarları şöyle gerçekleşti: