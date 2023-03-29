Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: Bir işçi yaralandı

Saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yol çalışmasında sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Kadıköy belediyesi zabıta ekipleri ve köpekli arama ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.