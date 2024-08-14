Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi'ne taşınıyor: 'Öğrencileri şehir merkezinden uzaklaştırıyorlar'

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Göztepe yerleşkesi ve Kartal’daki fakültelerin Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Külliyesi'ne taşınacağını açıkladı.

Rektörlük, birkaç senedir öğrenciler arasında tartışılan taşınma gündemi sürecinin hiçbir aşamasında öğrencileri muhatap almadı. Karar öğrencilere elektronik posta ile haber verilerek taşınma oldubittiye getirildi.

Göztepe ve Kartal yerleşkelerinde yer alan İşletme, İktisat, Atatürk Eğitim, Siyasal Bilgiler ve Finansal Bilimler fakültelerinin Maltepe Başıbüyük’te yer alan “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi"ne taşınmasının sebebi olarak "Göztepe yerleşkesinin yetersiz fiziksel koşulları ve binaların deprem riskinin olması" iddiaları gösterildi.

'Marmara öğrencileri olarak boyun eğmiyoruz'

Kararın duyurulması sonrası öğrenciler sosyal medya üzerinden “Göztepe boyun eğmiyor” etiketiyle duruma tepki gösterdi.

Okuldaki haberleşme topluluğu olan Marmara’nın Sesi yaptığı açıklamada “Üç hafta önce gelen bir maille Göztepe yerleşkesini şehir merkezinden çok uzak, ulaşımın ise oldukça güç olduğu bir yere, Maltepe Başıbüyük’e taşınacağını öğrendik. Rant ve talan uğruna öğrencilere fikirleri dahi sorulmadan sermaye çıkarlarını öğrenci çıkarlarının önüne koyan bu zihniyeti kabul etmiyor ve Marmara öğrencileri olarak boyun eğmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her şey 4 yıl önce başladı

Dört yıl önce, Göztepe yerleşkesinde başlayan süreçle birlikte, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe yerleşkesine taşınmıştı. Öğrenciler, döneme başladıklarında ulaşımı belirsiz bir şekilde üniversitelerine gitmeye çalışmış, hâlâ inşaat halinde olan binalarda ders görmüşlerdi. Yemekhanesi bile olmayan kampüste, kantin benzeri bir yerde yemeklerini yemeye çalışan öğrenciler, kimi zaman uzun kuyruklardan dolayı yemek ihtiyaçlarını bile karşılayamamışlardı.

Rant ve talan endişesi

2018 yılında yine aynı gerekçelerle üniversitenin Nişantaşı yerleşkesi kapatılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul en pahalı noktalarından Nişantaşı Teşvikiye semtinde ve Ihlamur Kasrı'nın tarihi SİT alanı sınırları içinde kalan kampüs için yeni bir plan hazırlayarak askıya çıkarmıştı. İhaleyi alan DAP Yapı, üniversite kampüsü alanına “Nişantaşı Koru” projesini inşa etti. Öğrenciler Göztepe yerleşkesinin de benzer bir kaderi yaşamasından kaygılı.

Göztepe Yerleşkesindeki fakülte binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi öğrencilerin talepleri arasında.

'Üniversite şehrin ve hayatın merkezinde olur'

Taşınma kararına tepki gösteren Marmara Üniversitesi öğrencilerinin açıklaması şöyle:

"Düzen bizi yalnızca yoksullaştırıp sefalete mahkum etmiyor, şehrin dışına sürerek bizi hayattan ve toplumsallıktan izole de etmek istiyor. Üniversiteleri ve öğrencileri şehrin ve hayatın dışına sürmek, bilinçli ve uzun erimli bir politikadır. Devlet üniversitelerindeki kampüs kültürü ve öğrenci dayanışması sermaye çıkarlarına hizmet eden rektörlerce uzun yıllardır yok edilmek istenen bir ayak bağıdır. Ancak, üniversitelerimizden bilimi, kamusallığı, laikliği ve siyaseti tasfiye etme çabası beyhude bir çabadır. Üniversitesini sahiplenen öğrenciler, okulunu müteahhit dar kafalılığına teslim etmeyecektir."