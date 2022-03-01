Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri zamları boykot kararı aldı

Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampüsü’nde okuyan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, kampüslerinde bulunan özel kantin işletmesinin yaptığı zamların geri alınması için dekanlığa ilettikleri dilekçelerin sonuç vermemesinin ardından kantini boykot kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde çayları, kahveleri ve hazırladıkları yiyecekleriyle kantinin önünde buluşan ve boykota başlayan öğrenciler, kantine gelen zamlar geri alınıncaya kadar boykota devam edeceklerini belirtti.

Verilen dilekçeler sonuçsuz kaldı, öğrenciler mücadelesinde kararlı

Geçtiğimiz Ocak ayında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin öğrenim görmekte olduğu Acıbadem Kampüsü’nde bulunan kantin işletmesindeki gıda fiyatlarına yüzde %60’tan fazla zam geldi. Alınan zam kararının ardından tepki gösteren öğrenciler, içeriğinde ısınma sorunu ve eğitim masraflarının karşılanamaz düzeyde olması gibi meselelerin de yer aldığı bir dilekçe yazmıştı. Taleplerini içeren dilekçelerini toplu bir şekilde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına ileten öğrenciler, bu taleplerin kabul edilmemesi durumunda boykot kararı alacaklarını belirtmişti. Yaklaşık bir aylık sürenin ardından taleplerine olumsuz yanıt alan öğrenciler, bugün itibariyle boykota başladı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin konuya dair yayınladığı açıklama şöyle: