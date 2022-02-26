Marmara Üniversitesi mezunlarından Boğaziçi’ne tahsise tepki

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilmesini protesto etti.

Yerleşke önünde yapılan açıklamada mezunlar, kararı şiddetle protesto ettiklerini belirterek, “Bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Bu kararın geri alınması için yapılacak tüm yasal ve demokratik girişimlerin destekleyicisi olacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

Mezunların açıklaması şöyle: