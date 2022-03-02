Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı'ndan taşınmak istemeyen öğrencilerini kapıda bıraktı

Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edilmesi üzerine geçtiğimiz hafta öğrenci toplulukları ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Yayımlanan bildirinin ardından çeşitli öğrenci toplulukları ve kulüpleri tarafından 2 Mart Çarşamba günü için "Anadolu Hisarı Kimindir?" başlıklı bir toplantı çağrısı yapılmıştı.

Bugün saat 14.00'te Anadolu Hisarı kantininde yapılması planlanan toplantı için çok sayıda öğrenci kampüse geldi. Ancak kampüsün girişine gelen Marmara Üniversitesi öğrencilerinin içeri girmeleri güvenlik görevlileri tarafından, yapacakları toplantının "güvenlik açığı oluşturacağı" gerekçesi öne sürülerek engellendi.

Güvenlik görevlileri, Rektörlük kararıyla diğer kampüslerde okuyan Marmara Üniversitesi öğrencilerinin Anadolu Hisarı kampüsüne girişlerinin bugün için yasaklandığını söyleyerek öğrencilerin kampüslerine girmelerine izin vermedi.

Kendi üniversitelerine giremedikleri için tepki gösteren ve olağandışı bir şekilde kampüs içerisine polis araçlarının girdiğini ifade eden öğrenciler, bu duruma alkışlarla tepki gösterdi. Protestolarının ardından toplu şekilde kampüsten çıkan öğrenciler, toplantılarını kampüs dışında gerçekleştirdi.

Öte yandan, Marmara Üniversitesi’nden 12 kulüp ve topluluğun katıldığı toplantıda öğrenciler Anadolu Hisarı kampüslerini bırakmayacaklarını, aksine üniversitelerinde yıllardır yapılmayan bahar şenliğini bu kampüste yapacaklarını duyurdu.