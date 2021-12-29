Marmara Üniversiteli kadınlar Göztepe Kampüsü'nde buluştu

Marmara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi Göztepe Kampüsü'nde “Hayat Pahalılığı ve Kadın Emeği” adlı bir etkinlik düzenledi. Çok sayıda üniversiteli kadın, artan hayat pahalılığını ve bunun kadın emeğine nasıl yansıdığını tartıştı.

Yoksullaşmanın ve hayat pahalılığının öğrenciler içerisinde yakıcılığını arttırdığı son haftalarda sağcı çetelerin üniversite içerisinde öğrencilere saldırması ve baskı kurmaya çalışması üzerine Marmara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi bir toplantı düzenledi.

Genç kadınlar; akademide, kampüste, çalıştıkları işlerde ve stajlarda maruz kaldıkları çok yönlü şiddeti ve sömürüyü tartışırlarken, kadınların çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları her türlü ayrımcılık masaya yatırıldı.

Pandemide ve ekonomik krizde işten çıkarılan, sigortasız ve güvencesiz çalışan kadınların yaşadıklarının konuşulduğu buluşmada, hijyenik ped, HPV aşısı gibi temel ihtiyaçlar karşısında maliyet hesabı yapan iktidar da eleştirildi.

Kadınlar tüm olumsuzluklar karşında dayanışma örneklerini de toplantıda ele alıp, yaşam alanlarında bunların nasıl uygulanabileceğini konuştular.