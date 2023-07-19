Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası, bugünden (19 Temmuz Çarşamba) itibaren tüm yurtta etkili olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.