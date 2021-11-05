Marmara Denizi ve Adalar, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildi

Marmara Denizi ve Adalar’ın ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, “Bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Kararda; kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği belirtildi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerinin uygulanacağı belirtilen karara göre; İstanbul ili, Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir ili, Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda, mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Yetki çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda

Belirlenen bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanıp onaylanacak. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde, bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda olacak.

Kararda, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edileceği ifade edildi. Ayrıca bölgede noktasal ve/veya yayılı atık su deşarjlarının, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu bölgede harekat eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetlerin, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacağı açıklandı. Kararda; 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla koordineli olarak yürütüleceği belirtildi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 22 Mart 1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na atıf yapılarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülür” denildi. (ANKA)