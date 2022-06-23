Marksist şair Cegerxwîn'in Batman'daki heykeli kayıplara karıştı

Marksist Kürt şair Cegerxwîn'in Batman'daki bir parkta bulunan büstü ortalıktan kayboldu. Heykelin ortadan kaybolması üzerine, rutin bir kayyum belediyesi uygulaması olduğu düşünülerek gözler Batman Belediyesi'ne çevrildi. HDP Milletvekili Saruhan Saruhan Oluç'un Meclis'te gündeme getirdiği olayın ardından Batman Belediyesi bir açıklama yaptı.

Belediye yaptığı açıklamada, "büstü kendilerinin kaldırmadığı ve hırsızlar tarafından çalındığı" ifade edildi. Açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında yer alan Kine Em Parkı’nda bulunan şair Cegerxwîn büstünün bulunduğu yerden kaldırıldığına dair çıkan haberlerden dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu büstün, güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızlar tarafından parktan çalındığı tespit edilmiştir. Akabinde, konu güvenlik güçlerine bildirilmiş olup, gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Büstün belediyemiz tarafından kaldırılması söz konusu değildir."

Büstün nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

Kürtçe tabelalar sökülmüştü

Kürt illerindeki kayyum belediyeleri Kürtçe tabela, park ve bahçe isimlerine daha önce de müdahalede bulunmuştu. Kayyum belediyeleri tarafından bazı Kürtçe tabelalar sökülürken Van'da ve Siirt'te Kürtçe kütüphaneler yıkılmıştı.