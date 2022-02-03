Marketlerde fiyatlar can yakarken Cem Küçük'ten fıkra gibi sözler: Fiyatlara ekstra bir zam gelmedi

Habertürk TV'de Serap Belet'in sunduğu Gündem programında Ersan Şen ve Cem Küçük gelen zamlar üzerinden tartıştı.

'Marketlerde fiyatlar değişmedi'

Yaşanan yüksek artışı görmezden gelerek değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük'ün ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Küçük, marketlerde aralık ayından beri fiyatların aynı olduğunu ve ekstra bir zam gelmediğini iddia etti.

'Üç harflilerden alsın'

Cem Küçük'ün açıklamalarına sert çıkan Ersan Şen ise "Bir demet maydanoz 8,5 lira olmuş, sen neyden bahsediyorsun?" çıkışına Küçük, "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" dedi.

'Ekstra yok şu an'

"Tartışmanın hararetlenmesi üzerine program moderatörü Serap Belet'in "Gıdada yükseliş var Cem Bey, artış var" sözlerine karşılık Cem Küçük, "Ekstra yok şu an. Yapmayın. Onlar Aralık'ta arttı" dedi.