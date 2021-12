Market zincirleri devletten aldıkları ucuz eti kullanıp kötü eti vatandaşa satmış

Market zincirlerinin ucuz et projesi kapsamında Et ve Süt Kurumu'ndan aldıkları kaliteli erkek sığır etlerini kendi üretimlerinde kullanıp iç piyasadan sağladıkları kalitesiz etleri de proje kapsamında tüketiciye sundukları iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Tolga Şardan T24'de yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Anımsatmak gerekirse; bugünkünün benzeri yaşanan yakın geçmişte hükümetin uygulamaya koyduğu bir kampanyaydı bu. Et - et ürünlerinde yaşanan enflasyonun yanında fiyat istikrarsızlığını ortadan kaldırmak ve tüketicinin et - et ürünlerine daha ucuz erişimi için Kasım 2017'de başlatılan kampanyayla ilgili önemli bilgilere ulaştım. Hükümetin bu uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Et ve Süt Kurumu (ESK) üzerinden yürütüldü. ESK; kendisine ait kaliteli et ve et ürünlerini ucuz fiyat üzerinden halka ulaştırmayı hedefledi. Şimdi sürecin en önemli bölümüne geliyorum. Hükümetin ESK üzerinden başlattığı projede ilk olarak iki büyük market zinciri yer aldı. Daha sonra üçüncü market zinciri kampanyaya katılan zincir market oldu."

Şardan kampanyadaki iddiaları şöyle sıraladı: