Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: 'Sana söz, bu fiyatlar düşecek'

Üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu, market raflarında görülen "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklında bulunsun" yazılı etiketleri tasarlayan görsel iletişim tasarımcı Mahir Akkoyun İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Akkoyun'un serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görülmeye başlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde 'Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' ibaresi yer aldı.