Market alışverişi için kredi çekmek zorunda kalan Arjantin halkı sokağa çıktı: Cumhurbaşkanı 'feministler yüzünden' dedi

Arjantin'de binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarının yarattığı ağır borç krizine, artan yaşam maliyetlerine ve işsizliğe karşı başkent Buenos Aires'te bir araya geldi.

Ekonomi Bakanlığı'na yürüyen emekçiler ve sendikalar hane halkının gıda, kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giderek daha fazla borçlanmak zorunda kaldığı bir sistemin sürdürülemez olduğunu vurguladı.

'İnsanlar artık gıda alabilmek için borçlanıyor'

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Eş Genel Sekreteri Cristian Jerónimo, ülkedeki borç krizinin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, Milei ve ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi. Jerónimo, "Hükümet, ücretleri baskılayan, tüketimi baltalayan ve tüm üretim sistemini sekteye uğratan gerici bir ekonomi politikası yürütüyor" diyerek, uygulanan ekonomi modelinin toplumsal yıkıma yol açtığını ifade etti.

Arjantin İşçi Merkez Birliği (CTA) Genel Sekreteri Hugo Godoy, borç krizinin işgücü piyasasındaki çöküşle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Godoy, mevcut veriler ışığında, "340 bin kişilik istihdam yok oldu, yaklaşık 30 bin işletme kapandı ve kapanmaya devam ediyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumları Personeli Derneği (APOPS) üyesi Julia Moragues ise borçlanmanın nedenlerinin nasıl değiştiğini anlattı. Moragues, toplu sözleşmelerin yapılmaması nedeniyle maaşların enflasyonun altında eridiğini belirterek, "32 aydır toplu sözleşme güncellemeleri olmadan maaşlar enflasyonun çok altında kaldı. Bu değişim, ailelerin borçlanma nedenlerini de temelden değiştirdi. Artık insanlar beyaz eşya veya tatil için değil, gıda alabilmek için borçlanıyor" dedi.

İşsizlik tırmanıyor, borçlar ödenemiyor

Milei'nin göreve geldiği Kasım 2023'ten bu yana ülkede 30 bin 633 işletme kapandı. Bu sayı ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 6'sına tekabül ediyor. En büyük kayıp ticaret, ulaştırma, gayrimenkul ve imalat sektörlerinde yaşandı.

Arjantin Merkez Bankası verilerine göre, Ekim 2024'te yüzde 2,5 olan bireysel kredilerindeki geri ödememe oranı Haziran 2026 itibarıyla yüzde 12,8'e yükselmiş durumda.

Milei suçluyu buldu: Feministler

Halk hükümeti faiz oranlarını düşürmeye ve borç krizine müdahale etmeye göreve çağırırken, Cumhurbaşkanı Javier Milei, borç meselesinin "özel taraflar arasında bir mesele" olduğunu savunuyor ve devletin bu alana müdahale etmemesi gerektiğini söylüyor.

Protestolar devam ederken konuşan Milei, ülkede uygulanan ekonomi planını ısrarla savundu ve feminist kadın hareketini hedef gösterdi.

Ülkede nüfus artış hızının düştüğünü söyleyen Milei, bu düşüşten feminist hareketi sorumlu tutarak, "Yeşil mendillerin (feminist grup) çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz" ifadesini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.