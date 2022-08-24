Mardinli ailelerden 'kan parası' tepkisi: 'Bu ikinci bir cinayettir'

Mardin’in Derik ilçesinde 21, Antep’te ise 16 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50’şer bin lira “destek” adı altında ödeme yapılacağı açıklandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Derik’teki olayın ardından yaptığı açıklamada isim vermeden “50 bin lira Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 bin lira da onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullanırken, bu açıklamalar “Kan parası” olarak değerlendirildi.

'Bizim derdimiz para değil'

Mezopotamya Ajansı'ndan Ömer Akın'ın haberine göre, yaşanan kazada hayatını kaybeden İsa Ayebe’nin kuzeni Helin Ayebe (38), “İsa ve eşim, birlikte inşaatta çalışıyordu. Bu ilk kaza olduğu zaman eşimle kuzenim yardımcı olmak için olay yerine gidiyorlar. Kısa bir süre sonra ikinci TIR geliyor ve halkın içine giriyor. O esnada kuzenim TIR’ın altında kalıyor ve hayatını kaybediyor” diyerek olayı anlattı.

Erdoğan’ın “kan parası” açıklamasına değinen Ayebe, “Bizim derdimiz para değildir. Canlarımız gitti. Yüreğimiz yanıyor. Her eve bir ateş düşmüş. Hiçbir söz bu acıyı anlatamaz. Bu acı ne parayla örtülür ne de parayla teselli olur. Bizim isteğimiz bir an önce buraya bir çevre yolunun yapılmasıdır. Bizim yüreğimiz yandı, başka kimsenin yüreği yanmasın. Adalet istiyoruz. Bunca insan öldürüldü. Bunların hakkı yerde kalmasın. Onlarının hakları için yol yapsınlar. Yarın bir gün aynı şeyin tekrar yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

'Bunun bedeli para olamaz'

İsa Ayebe’nin diğer kuzeni Behiye Ayebe ise, 20 insanın ihmalden kaynaklı hayatını kaybettiğini belirterek, en büyük ihmalin ilçelerinde çevre yolunun olmaması olduğunu belirtti.

Olay günü yaşanan birinci kazadan sonra gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle daha büyük bir facianın yaşandığını ifade eden Ayebe, “Bu kadar can kaybımız olmuşken, şimdi para vermekten bahsediyorlar. Para ile halkı susturmayı amaçlıyorlar. Paradan bahsetmeleri büyük bir dehşettir. Bu ikinci bir cinayettir. İnsanlarımızı bir kez daha öldürüyor. İnsan canı para ile kıyaslanabilir mi? Bunun bedeli para olamaz. Biz para istemiyoruz. Sadece çevre yolu istiyoruz. Bizim ocağımıza ateş düştü ama başka ocaklar sönmesin” diye konuştu.

'Cengiz Holding’in ihmalkarlığını para karşılığı silmeye çalışıyorlar'

'Derik’te yaşananın bir kaza değil, cinayet olduğunu söyleyen aile yakını Figen Ayebe ise, “Hepimizin evine ateş düştü. Bundan sonra kimsenin evine ateş düşmemesi için konuşuyoruz” dedi.

“Cengiz Holding’e ait şirketin yaptığı büyük ihmalkarlığı para karşılığı silmeye çalışıyorlar” diyen Ayebe, “Biz bu olayda sorumluluğu olanların açığa çıkmasını istiyoruz. Adalet varsa ortaya çıksın. Bu olayda sorumlu olanları gizliyorlar” diye konuştu.

“Göz göre canlarımızı elimizden alıyorlar” diyen Ayebe, “Can asla parayla kıyaslanamaz. Biz sadece adaletin ortaya çıkarmasını istiyoruz. Teklif edilen para olayın üzerine kapatma içindir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ne olursa olsun bu olayın takipçisi olacağız” dedi. Taleplerinin ihmallerin ortadan kaldırılıp, önlemlerin alınması ve sorumluların cezalandırılması olduğunu belirten

Ayebe, “Zaten sağlığımıza kastediyorlar. Eti Bakır’ın kapanmasını istiyoruz. Toprağımızı zehirliyorlar. Artık yakın bölgede yeşil alanlar kurudu. İnsanlar engelli doğumlar yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.

'Son aylarda bu TIR’ların geçişlerinde ciddi oranda artış yaşandı'

Yaşanan kazada iki yeğenini kaybeden Sevim Tanrısever (42) ise, TIR’ların kent merkezinden geçmesini istemediğini söyledi.

Özellikle son aylarda bu TIR’ların geçişlerinde ciddi oranda artış yaşandığını kaydeden Tanrısever, çocuklarının hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Ağır tonajlı araçların ilçe merkezinden geçmesi ile her yıl kazaların yaşandığını ve can kayıplarının yaşandığını kaydeden Tanrısever, son yaşanan olayın “kaza değil bir katliam” olduğunu ifade etti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine para verileceği açıklamasını tepki gösteren Tanrısever, “Biz sadece sorumluların açığa çıkmasını istiyoruz. İlçe merkezinden geçen yolun ilçenin dışına çıkarılmasını istiyoruz. Asla bunu kabul etmeyeceğiz” ifadelerini dile getirdi.