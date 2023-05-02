Mardin’in kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde PKK'ye operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 04.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise "İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 09.30 itibarı ile kaldırılmıştır" ifadeleriyle yasağın sonlandırıldığı duyuruldu. (AA)