Mardin'de yolsuzluk operasyonu: 'Gizlilik' kararı aldılar

Mardin'de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesindeki devlet ihalelerinde 2017 ile 2018 yılları arasında yolsuzluk yapıldığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yolsuzluk yapıldığı tespit edilen ihaleler arasında İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ihalelerinin de olduğu bilgisine ulaşıldı. İhalelerden birinin Diyarbakır Mardin yolu üzerine kurulan "güvenlik kulübeleri" ihalesi olduğu öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ihalelerde yaklaşık 16 milyon liralık kamu zararına sebep olunduğu belirtilirken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma için "gizlilik" kararı alındı.