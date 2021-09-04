Mardin'de kadın cinayeti: Emine Pulent eşi tarafından öldürüldü

Mardin'in Savur ilçesinde dün öğle saatlerinde Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında bulunan kendilerine ait üzüm bağına götürdü.
DHA'nın haberine göre 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i öldürdü. Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri gittikleri bağda 61 yaşındaki Emine Pulent'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
27 yıl cezaevinde kalmış
Cinayetin ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i öldürdüğü öğrenildi.
30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği belirtildi.