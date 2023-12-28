Mardin'de kadın cinayeti: Başından vurularak öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde Gençlik Sokak’ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu tabancalı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre, Kuşçu "kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce" saldırıya uğradı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zeynep'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.