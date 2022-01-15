Mardin'de işçi servisleri kaza yaptı: 11 yaralı

Mardin'de tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Mardin Artuklu-Kızıltepe karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde bir tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki servis minibüsüne, minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis araçları kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla yaralı işçiler araçlardan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 9’u işçi 11 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe ve Artuklu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma geniş kapsamlı inceleme başlattı. (İHA)

Haber

Manisa OSB'de göçük: Bir işçi toprak altında kaldı