Mardin'de işçi servisleri kaza yaptı: 11 yaralı

Mardin Artuklu-Kızıltepe karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde bir tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki servis minibüsüne, minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis araçları kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla yaralı işçiler araçlardan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 9’u işçi 11 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe ve Artuklu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma geniş kapsamlı inceleme başlattı. (İHA)