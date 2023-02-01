Mardin'de çocuğa tecavüz davası: 'Aileye şikayetini geri çekmesi için baskı yapılıyor'

Mardin’de 10 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Mehmet Şirin A.’nın ifadesini, DNA raporu yalanlarken, avukat Leyla Sarohan, ailenin şikayetini geri çekmesi yönünde baskı gördüğünü söyledi.



Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, 10 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Mehmet Şirin A. (28) hakkında çocuğun ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan iddianame hazırlandı. Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Mehmet Şirin A.’nın yargılanmasına başlandı.



Olay 28 Mayıs 2022’de yaşandı. Ailesine ait hayvanları ağabeyi ile otlatmaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu, kendileri gibi hayvan otlatmaya giden Mehmet Şirin A.’nın kız çocuğunun ağabeyini uzak bir yere göndermesinin ardından tecavüzüne uğradı. Kız çocuğu yaşananları eve geldikten sonra aynı gün ninesine anlattı. Ninesinin çocuğun yaşadıklarını aileye aktarmasının ardından Mehmet Şirin A. hakkında şikayetçi oldu.

DNA raporu sanığın iddialarını çürüttü

Dosya kapsamında tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konulan Mehmet Şirin A., ifadesinde tecavüzü inkar ederek, aileleri arasında “husumet olduğu” ve bu nedenle kendisine “iftira atıldığı” iddiasında bulundu.

Ancak kız çocuğunun elbiseleri üzerinde yapılan incelemeler ve DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu kız çocuğunun elbiseleri üzerindeki DNA örnekleriyle Mehmet Şirin A.’nın DNA’sı uyuştu. Gelen DNA raporunda; “Yapılan iç beden muayenesinde anal bölgede mukozada saat 12 hizasında 0,3 x0,1 cmlik yüzeysel mukozal fissür olduğunun görüldüğü, tespit edilen anal fissürün 3-5 günlük süre zarfı içerisinde meydana gelmiş olduğu ve akut livata sonucu meydana gelmiş olabileceğinin tespit edildiği yine mağdurun alınan iç çamaşırından sanığa ait erkek DNA profiline rastlanıldığı” ifadelerine yer verildi.

Avukat Sarohan: Darp suçu da gözönüne alınmalı

Konuya dair konuşan Mardin Barosu avukatlarından Leyla Sarohan, ortaya çıkan delillerin sanığın suçu işlediğine dönük kesin kanıtlar olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 5 aydır yargılamanın devam ettiğini ifade eden Sarohan, “Bu suç işlenirken, mağdura karşı bir cebir de uygulandı. Her ne kadar nitelikli cinsel istismar suçu meydana gelmişse de aynı zamanda cebir ve darp suçunu işlediği de göz önüne alınmalıdır. Biz burada sanığın cebir suçundan da cezalandırılmasını gerektiğini mahkemeye ısrarla söyledik” dedi. Savcılık mütalaasında da sanığın nitelikli cinsel saldırının yanı sıra cebir suçundan da cezalandırılmasının istendiğini kaydeden Sarohan, 2 Şubat günü görülecek olan duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

Ailenin desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Sarohan, ailenin şikayetini geri çekmesi yönünde sürekli baskı altına alınmak istendiğini belirterek, “Aileye şikayetlerini geri çekmeleri yönünde çok fazla baskı yapılmakta. Mardin Barosu Çocuk Hakları da davaya müdahil olmak istedi ancak mahkeme tarafından katılma talepleri reddedildi. Bu tür dosyalarda destek olmadığında ne yazık ki, aile kendini yalnız hissediyor, mahkemeler de sahipsiz dosya olduğu gerekçesiyle yanlış kararlar verebiliyor” diye konuştu.