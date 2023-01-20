Mardin'de 5 IKBY vatandaşının öldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Mardin'de Nusaybin'e bağlı Durakbaşı mevkiinde önceki gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşı 3’ü kadın 5 kişi araçlarından indirilerek öldürüldü.

Otopsileri tamamlanan 5 cenaze yakınlarına teslim edilerek, IKBY'nin Duhok kentine götürülmek üzere Habur Sınır Kapısı'na doğru yola çıkarıldı.

2 kişi daha gözaltına alındı

Rûdaw'ın haberine göre; sabah saatlerinden itibaren gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltına alınan M.Y., A.Y., A.K., Z.K., M.Ş., F.A.'nın Oğuz Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemleri devam ediyor.

Saldırıda Samsun’daki çocuklarını ziyarete giden Abdullah Salih Mustafa (69) eşi Çimen Şahin Halid (75) ve kızları Hindirin Abdullah Salih (39) olay yerinde hayatını kaybederken, tedavi için Diyarbakır’a giden ve saldırıda ağır yaralanan Wahide Haydar Casım (63) ve oğlu Ahmed Celaleddin İbrahim (45) de kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberde Abdullah Salih Mustafa ve Ahmed Celaleddin İbrahim'in Behdinan bölgesinin tanınan iki din adamı olduğu belirtildi.

İlk ifadeleri ortaya çıktı

Rûdaw muhabirine bilgi veren Mardin Cumhuriyet savcısı, şüphelilerin jandarma tarafından evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıklarını söyledi.

Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu’ndaki ilk ifadelerinde saldırıyı, “soygun yapmak için” gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerden ikisinin Nusaybin-Mardin yolu üzerinde konaklayan aracı takibe aldıkları, diğer iki kişinin de aracı Nusaybin çıkışında durdurarak içindekileri öldürmek için ateş açtığını öğrenildi.

Savcı, şüphelilerin Nusaybin’de ikamet ettikleri, saldırıda kullanılan silahın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıda yaşamını yitiren 5 kişinin güvenlik kamerasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Maktullerin saldırıdan kısa süre önce Nusaybin çıkışında bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43’te ayrıldığı görülüyor.