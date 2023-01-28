Mardin'de 14 günlük eylem yasağı

Mardin Valiliği, kent genelinde 29 Ocak’tan itibaren 2 hafta süreyle her türlü toplanma, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikleri yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araç ve kişilerin il sınırlarına girişlerinin de yasaklandığını duyuruldu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) İl Merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;

İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 29.01.2023 Pazar günü saat 00.01’den itibaren 12.02.2023 Pazar günü saat 24.00 kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır. Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."