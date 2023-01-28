Erdoğan: Paris'in metrosunun çatısından yağmurlar akıyor, rezillik!

AKP Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacak" dedi.
Erdoğan konuşurken "Her yer Denizli, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Hep diyoruz ya, biz Ferhat'ız, millet Şirin. İşte biz dağları delerek millete ulaşıyoruz. Onlar da muslukları açıyorlar, onlar da yanlarına birilerini alıp, "A bu Paris'tekinden daha güzel değil mi?" diyor.
- Biz nice trenleri yola koyduk. Paris'in metrolarının çatılarından adeta yukarıdan yağmurlar akıyor. Yağmur damlaları, rezillik!
- Yarım asır sonra, IMF'ye olan 23 buçuk milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tecilledik.
- Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.
- Savunma sanayide dışa bağımlılığımızı 20'den aldık, şu anda nereye çıkardık? Yüzde 80'e. Bakın nereden nereye geldik.
- [Altılı Masa] Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar, ama bizim karşımıza çıkarak, bizimle her meydanda rekabet edecek bir isim bile bulamıyorlar.
- "Madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın" demeye getiriyorlar.
- 15 yıl önceki, 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.
- CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken, hamdolsun biz yüzlerce başlıkta ülkemize eser kazandırdık, Türkiye’yi dünya ile yarışacak imkânlara kavuşturduk.
- Türkiye 14 Mayıs Pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır.
- Bizim siyaset anlayışımıza göre, ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya, inancından, tercihinden, meşrebinden dolayı insanımızı hor görmeye yer yoktur.