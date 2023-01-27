NYT: Seçimler yaklaşırken Erdoğan zafer kazanmak için çılgınca harcıyor

The New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Ben Hubbard'ın kaleme aldığı analizde, "Türkiye'nin iç ve dış politikasını yeniden şekillendirebilecek önemli seçimlere sadece aylar kala", AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin devlet fonlarından milyarlarca dolar harcadığı; öte yandan da kendisini yerinden etmek isteyenlere de tehditler savurduğu yorumunda bulunuldu.

Ekonomistlerin, Erdoğan'ın seçimler öncesinde enflasyonun halk üzerindeki baskısını hafifletmek için girdiği 'harcama çılgınlığının' sürdürülemez olduğu yönündeki yorumları aktarılırken, anketlerde de Erdoğan karşısında muhalefetin adaylarının önde olduğu hatırlatıldı.

Yine AKP'nin ilk 10 yılına övgüler

Erdoğan'ın seçmenleri en azından seçime kadar ekonomik sorunlardan korumak için büyük harcamalar yaptığı belirtilirken, Erdoğan'ın "kazanması halinde Türkiye'nin ekonomisini inşa etme, yurt dışındaki nüfuzunu artırma, ülkeyi iç ve dış tehditlerden koruma çabalarını haklı çıkaracağını" açıklaması hatırlatıldı. Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada, kendisinin 'Türkiye'nin Yüzyılı' olarak adlandırdığı dönemde, ülkeyi yönetecek en iyi kişi olduğunu ileri sürmüştü.

NYT'deki haberde, AKP ve Erdoğan iktidarının ilk 10 yılına ilişkin, "Ekonomi, milyonlarca Türk'ü yoksulluktan kurtaran ve Türk sanayisini geliştiren ciddi bir genişleme gördü" yorumu yapıldı. Haberde, hem Türkiye'deki muhalefetin hem de Batı'nın "Erdoğan'ı ülkeyi otokrasiye doğru yönlendirmekle" suçladığı aktarılırken, Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın devre dışı bırakarak dış politika ve maliyenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

'Ekonomik sıkıntılar, muhalefetin şansını artırıyor'

Seçim öncesinde muhalefetin kazanma şansını artıran faktörün, Erdoğan'ın yönetiminin sorgulamasına neden olan ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten analizde, muhalefetin de büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Erdoğan'ın becerikli bir siyaset yapıcı ve hatip olduğunu belirten NYT, muhalefetin henüz adayını belirleyememesinin, hem Erdoğan'ın seçim kampanyasına karşı bir hamle yapılamamasına hem de muhalefetin iç bölünmelerle boğuştuğu yönündeki spekülasyonların körüklenmesine neden olduğu yorumunda bulundu.

Haberde, ekonomistlerin, devletin 'çılgın harcamalarının' seçime kadar seçmenleri canlandırabileceğini, ancak büyük olasılıkla enflasyonu daha da yükselteceğini ve seçimden bir süre sonra ülkeyi durgunluğa sürükleyebileceğini görüşü aktarıldı. NYT'ye konuşan ekonomist Uğur Gürses, "Plan, seçime kadar harcayabildikleri kadar para harcamak. Kazanacaklarsa bu harcamaya değer olduğunu düşünüyorlar, bence. Ama kaybederlerse, harcamalar yeni gelenlerin üzerine kalacak" yorumunda bulundu.

İstanbul AKP'ye geçebilir

Haberde, muhalefetin konumunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla karmaşık hale geldiği belirtilirken, uzmanların İmamoğlu'na verilen ceza kararının "tamamen siyasi" olarak yorumladıkları aktarıldı.

İmamoğlu'na verilen cezaya rağmen halen görevinde olduğu, ancak üç farklı davayla İstanbul'un yönetiminin AKP'ye geçmesinin muhtemel olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin açtığı yolsuzluk davası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan terör soruşturması ve AKP'li ilçe belediye başkanlarına hakaret iddiasıyla açılan davaların sonucunda, İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası alması halinde, İstanbul'un AKP yönetimine geçebileceği yorumunda bulunuldu.