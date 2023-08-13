Mardin ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA'nın aktardığına göre Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin Erdemli'de çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, ilk müdahale araçları ve arazözlerle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Öte yandan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangına Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler Belediyelerinden toplam 8 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Dinar İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD koordinesinde saat 17.35 itibariyle 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Çok sayıda ilde orman yangını

Bugün Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor. Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yandı. Bölgeye yakın 3 ev alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan Çanakkale, Hatay, Muğla ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınları ile İzmir'de makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklanmıştı.