Mardin Derik'te elektrik zamlarını protesto eden halka biber gazlı saldırı

Mardin'in Derik ilçesinde yüzlerce kişi çarşı merkezinde elektrik zamlarını protesto etti. Kitle sık sık "DEDAŞ istifa" ve "Hırsız DEDAŞ" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polis engellemelerine rağmen kitle ellerinde faturalarla yürüyerek, elektrik zamları protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kitle çarşı merkezine doğru yürümeye devam ederken, polisler biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda kişi biber gazından etkilendi.

Okuyan: Devrimin ilk gününde halk bu soyguncu şirketlere el koymaya gidecek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturalarını protesto edenlere polis biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Devrimin ilk gününde aynı halk bu soyguncu şirketlere el koymaya gidecek ve emekçi halkın iktidarının güvenlik güçleri onlara güle oynaya eşlik edecek. #HemenDevletleştirme" dedi.

Elektrik faturalarını protesto edenlere polis biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Devrimin ilk gününde aynı halk bu soyguncu şirketlere el koymaya gidecek ve emekçi halkın iktidarının güvenlik güçleri onlara güle oynaya eşlik edecek. #HemenDevletleştirme — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) February 9, 2022

Soylu'ya: Kim bu polis?

CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen de Şırnak'ta elektrik faturaları protestolarında bir gencin yüzüne kalkanıyla vuran polisin kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Antmen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu polis kim Süleyman Soylu? Şırnak'ta elektrik faturaları protestolarında hiçbir şey yapmayan bu gencin yüzünü kalkanıyla bile isteye patlatan bu polis kim? Daha dün İstanbul Şile'de elinde silahla şov yapan adamı nazikçe dinliyordunuz? Bu gencin suçu ne peki?" dedi.

Bu polis kim Süleyman Soylu?

Şırnak'ta elektrik faturaları protestolarında hiçbir şey yapmayan bu gencin yüzünü kalkanıyla bile isteye patlatan bu polis kim? Daha dün İstanbul Şile'de elinde silahla şov yapan adamı nazikçe dinliyordunuz? Bu gencin suçu ne peki? @suleymansoylu pic.twitter.com/3Ir0rhAiUi — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) February 9, 2022

Didim'de AYDEM binası önünde eylem: Faturalar yakıldı

Öte yandan bugün Aydın Didim'de de Didim Emek ve Demokrasi Platformu, elektrik zammını AYDEM binası önünde yaptığı eylemle protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı eyleme, “Faturada KDV kaldırılsın”, “Zamlara teslim olmayacağız”, “Elektrik değil fatura çarptı”, “Hükümet istifa” sloganları atıldı. Ayrıca "Mum ışığına mahkum olmayacağız", "Zamlar geri alınsın" "Bi gidin gari" dövizleri taşındı.

Burada açıklamayı yapan Özgür Yıldız, “Zamlar emeğiyle geçinen bizlerin üzerine bir çığ gibi gelmeye devam ediyor. Faturalardaki artış ile baş edemez olduk. Artık yeter. Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz. Son elektrik zamları ile faturalar iki üç katına çıktı. Milyonlara ailenin elektirikleri kesildi. Zamları kabul etmiyoruz. Elektirik en temel haktır. KDV kaldırılmalıdır. Zam kader değil, kabul etmek zorunda da değiliz. Esnaf zamlarla iş yapamaz hale gelmiş, kepenk kapatmak zorunda bırakılmıştır" dedi. Açıklama sonrası yurttaşlar yüksek oranda gelen elektrik faturalarını yaktı.