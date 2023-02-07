Maraş'tan seslendiler: Bazı ilçelerde hâlâ kurtarma ekibi yok

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları hâlâ yetersiz.

Bölgeden bilgi veren HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Pazarcık’ta arama kurtarma çalışmaları halen yok. Çalışan sadece birkaç gönüllü var. 5 yaşında bir kız çocuğu sesini duyurmak için dünden bağırıyordu ve sonunda sesi kesildi. Enkazdan kurtulan insanlar, dondurucu soğuğun altında aç, susuz enkazın başında bekliyor" dedi.

#Pazarcık’ta arama kurtarma çalışmaları halen yok.

Çalışan sadece birkaç gönüllü var.

5 yaşında bir kız çocuğu sesini duyurmak için dünden bağırıyordu ve sonunda sesi kesildi.

Enkazdan kurtulan insanlar, dondurucu soğuğun altında aç, susuz enkazın başında bekliyor. pic.twitter.com/AkJgTzw4Bu — Dilan Dirayet Taşdemir (@dilan_dirayet) February 7, 2023

'Elbistan'da yeterli kurtarma ekibi yok'

Elbistan ilçesine giden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da yeterli kurtarma ekibinin bölgeye gelmediğini söyledi. Yıldırım Kaya şöyle konuştu:

"Burada yeterli kurtarma ekibi yok. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için dakikaları sayıyoruz. Depremden kurtulanlar soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Ekmek yok, çadır yok, battaniye yok…Haberleşme imkanlarımız çok kısıtlı. İnternet yavaş ve kısıtlı; telefonlarımız çoğu yerde çekmiyor. İletişim sağlamada büyük sorunlar yaşanıyor. Yollar kapalı yollar! Daha ötesi yok. Yolları niye açmıyorsunuz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sesleniyorum, yolları açın kurtarma ekipleri gelsin, yardımlar ulaşsın, ekmek gelsin, su gelsin."