Maraş'taki yangınlar kontrol altına alındı: 28 hektar orman kül oldu

Dulkadiroğlu'nun farklı bölgelerinde eş zamanlı meydana gelen yangınlar kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde üç alanda eş zamanlı orman yangını çıktı.

Erkenez Mahallesi kırsalında yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan 7 saatlik müdahale sonrası üç noktaki yangın da kontrol altına alındı.

Yangınlarda 28 hektar orman arazisinin zarar gördüğünü belirtildi. (AA)

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