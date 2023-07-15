Maraş'taki yangınlar kontrol altına alındı: 28 hektar orman kül oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde üç alanda eş zamanlı orman yangını çıktı.

Erkenez Mahallesi kırsalında yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan 7 saatlik müdahale sonrası üç noktaki yangın da kontrol altına alındı.

Yangınlarda 28 hektar orman arazisinin zarar gördüğünü belirtildi. (AA)