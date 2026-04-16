Maraş'taki saldırganı etkisiz hale getiren veli anlattı: 'Güvenlik güçlerimiz geldi, saldırganı sınıfa çekti'

Maraş’ta dün yaşanan okul saldırısının hemen ardından kameralar karşısına geçen Vali Mükerrem Ünlüer, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin çıkan arbede sırasında kendi silahından çıkan mermiyle öldüğünü, ancak intihar olup olmadığının henüz saptanamadığını söylemişti.

Bugün ortaya çıkan tanık ifadeleri ve saldırganın otopsi raporu, vali ve emniyetin ilk anda halkı tam olarak ve doğru şekilde bilgilendirmediği iddialarını gündeme getirdi.

Kahramanmaraş'ta okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden Necmettin Bekçi, okulda yaşananları anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, AA muhabirine, evinin okula yakın olduğunu ve izinli olduğu için evde olduğunu söyledi.

Silah sesleri üzerine balkona çıktığını ve öğrencilerin okuldan kaçtıklarını gördüğünü ifade eden Bekçi, "Balkona çıktığımda çocuklar pencerelerden, tellerden atlıyorlardı, kapılardan kaçmaya çalışıyorlardı. 'Eyvah okula girdiler' dedim. Evim dördüncü kat ancak aşağı nasıl indiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

'Güvenlik güçlerimiz geldi, saldırganı onlara teslim ettik'

Bekçi, okula kantin tarafından girdiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Merdivenlerden çıktığımda iki öğretmenimiz ve bir kantinci ağabeyimiz orada şahsa müdahale ediyordu. O anda ben de onlara hemen destek oldum. Elini arkadan tutup dizlerimle üzerine çökmesini sağladım. Daha sonra kalkmaya çalıştı. Öğrenci olduğunu bugün öğrendik, çünkü beden olarak büyük biriydi. Öğrenci olduğu kimin aklına gelir? Ben bir terör eylemi diye düşündüm. Üzerinde bomba olabileceğini düşündüm, kalkmaya çalışınca acaba üzerindeki bir şeyi mi patlatacak diye düşündüm. O an için bizi de patlatabilirdi. Sonrasında güvenlik güçlerimiz geldi. Biz ona teslim ettik. Hatta teslim ederken 'affet beni, affet beni' diye bağırıyordu. Güvenlik güçlerimiz aldı, sınıfa çektiler."

Daha sonra okuldaki iki çocuğunu aramaya başladığını belirten Bekçi, şöyle devam etti:

"6. sınıfa giden oğlum Alperen'in sınıfına gittim. Çantası sıranın üzerindeydi. 'İyi kaçmış' dedim. Tekrar aşağı indim. Alt katta da ana sınıfına giden kızım vardı. Öğretmenimiz de tabureleri kenara çekmiş. Çocukları taburelerin altına yerleştirmiş, çocukları oraya saklamıştı. Kızımı aldım çıktım. Daha sonra oğlumu aramaya devam ettim. Dışarıdan 'Alperen'i bulduk' diye haber geldi. O arada tuvalette, lavaboda çocuklar vardı. Kızıma 'Siz burada bekleyin, çıkmayın' dedim. Sonrasında çocukları çıkarttık. Emniyet güçlerimiz gelince biz binadan tamamen ayrıldık."

Kızıyla okuldan çıktıktan sonra oğlunu bulduğunu ve yaşananları sorduğunu aktaran Bekçi, "Oğlum silah seslerini duyunca tuvalete saklanarak kurtulmuş. Bir süre sonra da bir öğretmenin, tuvalete gelip 'Çıkabilirsiniz çocuklar' dediğini öğrendim. Bunun üzerine çocuklar binayı terk etmiş. Oğlum tuvalete saklandığında da kapıyı kilitlemiş" ifadelerini kullandı.

'Yaptığımız müdahale gerçekten faydalı oldu mu bilmiyorum'

Bekçi, "Yaptıklarınızla daha fazla çocuğun kurtulmasına vesile olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bilemiyoruz, o an için tekrar devam eder miydi, yoksa biter miydi? Yaptığımız müdahale gerçekten faydalı oldu mu bilmiyorum ama umarım işe yaramıştır. Ben kendi çocuğum olduğu için gitmedim oraya. Kendi çocuklarım olmasa yine de giderdim. Durum böyle yani. Oradaki tüm çocuklar bizim. Kimsenin canına bir şey olmasın. Onlar bizim geleceğimiz neticede" yanıtını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran Bekçi, sözlerini şöyle tamamladı: