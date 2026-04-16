Maraş'taki saldırganı çocukları için okula koşan veli ve öğretmen durdurmuş!

Maraş’ta dün ortaokulda yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Vali Mükerrem Ünlüer, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin çıkan arbede sırasında kendi silahından çıkan mermiyle öldüğünü, ancak intihar olup olmadığının henüz saptanamadığını söylemişti.

Yeni Şafak’tan Burak Doğan, tartışma konusu olan bu duruma ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Buna göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula koştu.

Çocukları da okulda olan baba, saniyeler içinde okula girdi ve saldırgana müdahale etti.

Necmettin Bekçi'yle birlikte saldırganın 5. silahına davrandığı sırada okulda görevli bir öğretmenin saldırganın üzerine atılarak silahı kullanmasını engellemeye çalıştığı ve bu sırada yaralandığı belirtildi.

Yaralı öğretmenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.