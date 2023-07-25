Maraş'taki orman yangını kontrol altına alındı: 100 hektar kül oldu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracının çalışması sonucu 17 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, havadan ve karadan müdahale ile yangının kontrol altına alındığını, 100 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Yanan alanın 50 hektarının ormanlık diğer kısmının ise tarım arazisi olduğunu aktaran Karartı, yangın söndürme çalışmalarına takviye ekiplerin de destek verdiğini bildirdi. (AA)