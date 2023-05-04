Maraş'taki depremin ardından Naci Görür'den uyarı

Kahramanmaraş dün akşam saatlerinde sallandı. Kentte Göksun ilçesinde, saat 20.16’da 5 büyüklüğünde, saat 20.22’de de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan ve çevre illerde de hissedilen iki depremin ardından, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, Adana uyarısını yineledi.

Görür, “Yağmurlu/Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha öneki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.