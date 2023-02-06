Maraş'taki deprem Hatay'da büyük yıkıma yol açtı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarda arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Depremin ardından günü Hatay'ın Güzelburç Mahallesi de havadan görüntülendi. Kentte büyük yıkım olduğu görüldü. (AA)