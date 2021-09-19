Maraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Maraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Pazarcık ilçesi Sarıerik Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarılırken, sağlık ekipleri 18 yaşındaki S.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü ile minibüsteki 14 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
S.A'nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.