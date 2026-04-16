Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı gerçekleştiren öğrencinin babası tutuklandı

Kahramanmaraş'ta dün Ayser Çalık Ortaokulu'na 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 13 kişi arasında da durumu ağır olanlar var.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası U.M'nin tutuklandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, EGM'nin açıklamasında, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

