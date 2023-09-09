Maraş'ta kamyon cenaze için toplananlara çarptı: 4 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, biri ağır toplam 25 kişi yaralandı.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Valilik ölü sayısını 4 olarak duyurdu

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı ilk açıklamada ölü sayısının 5 olduğunu belirtmişti. Ancak daha sonra Valilik tarafından yapılan açıklamada ölü sayısı 4 olarak duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şoför gözaltında

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:

"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."

